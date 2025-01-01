Меню
Робби Колтрейн
Награды
Награды и номинации Робби Колтрейн
Robbie Coltrane
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Робби Колтрейн
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Best Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Best Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Best Actor
Победитель
BAFTA 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Best Actor
Номинант
