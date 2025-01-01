Меню
Пол Беттани
Награды
Награды и номинации Пола Беттани
Награды и номинации Пола Беттани
Золотой глобус 2022
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
