Патрик Уилсон
Награды
Patrick Wilson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Патрика Уилсона
Золотой глобус 2016
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
