Персоны
Том Тыквер
Награды
Награды и номинации Том Тыквер
Tom Tykwer
Награды и номинации Том Тыквер
Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Golden Lion
Номинант
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1998
Golden Lion
Номинант
Сандэнс 1999
Мировое кино
Победитель
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1994
Специальная награда жюри
Победитель
Берлинале 2025
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2004
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Берлинале 2002
Золотой берлинский медведь
Номинант
