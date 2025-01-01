Меню
Киноафиша Персоны Том Тыквер Награды

Tom Tykwer
Награды и номинации Том Тыквер
Каннский кинофестиваль 2006 Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Особый взгляд»
Номинант
 Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010 Венецианский кинофестиваль 2010
Golden Lion
Номинант
 Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1998 Венецианский кинофестиваль 1998
Golden Lion
Номинант
Сандэнс 1999 Сандэнс 1999
Мировое кино
Победитель
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1994 Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1994
Специальная награда жюри
Победитель
Берлинале 2025 Берлинале 2025
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2004 Берлинале 2004
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Берлинале 2002 Берлинале 2002
Золотой берлинский медведь
Номинант
