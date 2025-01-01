Меню
Персоны
Рон Перлман
Награды и номинации Рона Перлмана
Ron Perlman
Награды и номинации Рона Перлмана
Золотой глобус 1989
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1989
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
