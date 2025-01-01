«Чертовски крутой экшен-аттракцион»: первые отзывы на нового «Хищника» — драйв есть, но чего-то не хватает, «Добыча» была сильнее

Как умер Аки в «Человеке-бензопиле» — и почему эта смерть самая страшная в манге?

Восемь сезонов боролся со своими демонами и такой итог: что стало со Стефаном Сальваторе в «Дневниках вампира»

«Я очень благодарна»: в «Методе-3» уже не будет Есени – вот почему Паулина Андреева не снималась в проекте

«Ветра зимы» окончены, но Мартин не в восторге: писатель ходит по судам, вместо того, чтобы писать самостоятельно

Как мученики в Рай, а остальные «просто сдохли»? Узнали, куда Булгаков изгнал героев «Мастера и Маргариты» и ужаснулись

Лелика из «Бриллиантовой руки» узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов с Папановым по кадру (тест)

Да, не по книгам – но режиссеру не стыдно: «Ведьмак» от Netflix точно не повторит главную ошибку «Игры престолов»

Гарри и Дамблдор смотрятся в зеркало, прошлое Волан-де-Морта: в «Философском камне» было 10+ вырезаных сцен

Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами