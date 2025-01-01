Меню
Эбигэйл Бреслин
Награды
Награды и номинации Эбигэйл Бреслин
Abigail Breslin
Оскар 2007
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Прорыв года
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
