Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Райан Рейнольдс
Награды
Награды и номинации Райана Рейнольдса
Ryan Reynolds
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Райана Рейнольдса
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Unstructured Reality Program
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучшая комедийная роль
Победитель
Best Team
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучший бой
Победитель
Лучший бой
Победитель
Best Comedic Performance
Победитель
Best Comedic Performance
Победитель
Best Action Performance
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Best Scared-As-Shit Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший бой
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Breakthrough Male Performance
Номинант
Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667