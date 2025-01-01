Меню
Сара Мишель Геллар
Награды
Награды и номинации Сара Мишель Геллар
Sarah Michelle Gellar
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Сара Мишель Геллар
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Best Female Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best Frightened Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Breakthrough Performance
Номинант
