Персоны
Джессика Симпсон
Награды
Награды и номинации Джессика Симпсон
Jessica Simpson
Награды и номинации Джессика Симпсон
Золотая малина 2007
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2006
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Самые утомительные мишени таблоидов
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Самые утомительные мишени таблоидов
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best On-Screen Team
Номинант
Sexiest Performance
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
