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Скоро в прокате «Проект У»
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Роберт Патрик
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Награды и номинации Роберта Патрика
Robert Patrick
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Награды и номинации Роберта Патрика
MTV Movie & TV Awards 1992
Лучший злодей
Номинант
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Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов
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«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
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Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
«Явный перебор»: за границей этой комедии с Мироновым выдали рейтинг 8,2 — в России прозвали «полным разочарованием»
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