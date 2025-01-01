Меню
Джоан Плоурайт
Награды
Награды и номинации Джоан Плоурайт
Joan Plowright
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джоан Плоурайт
Оскар 1993
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
