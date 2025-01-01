Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Ченнинг Татум
Награды
Награды и номинации Ченнинга Татума
Channing Tatum
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Ченнинга Татума
Золотая малина 2024
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2016
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Best Comedic Performance
Победитель
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best Duo
Номинант
Best Duo
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Trailblazer Award
Победитель
Лучший WTF момент
Номинант
Лучший герой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Best Team
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучший бой
Номинант
Лучший герой
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Biggest Badass Star
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Сандэнс 2006
Драматичный
Победитель
Драматичный
Победитель
Ньют умирает гораздо трагичнее: 3 отличия фильма «Бегущий в лабиринте» от книг Дэшнера
2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет?
«Человек-бензопила» кого на самом деле любил Аки — Макиму, Химено или Дэнджи?
За что Пальто отправили в колонию в финале «Слова пацана»? Статья серьезная, но надолго в тюрьме он не задержится
Отсчет пошел на дни: на НТВ с новым сезоном возвращается «Акушер» — герою Панфилова придется несладко
3 сезон «Поднятия уровня» отложили в долгий ящик из-за «Человека-бензопилы»: хотите продолжение истории Сон Джин-Ву – готовьтесь платить
Хруст льда снаружи, треск пламени внутри: 5 роскошных скандинавских фильмов с рейтингом 7.5+ – о концовке №1 зрители спорят 13 лет
У «Войны миров Z» уже давно есть официальное продолжение: без красавчика-Питта, но с войной зомби против вампиров
Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»
Ремейк подкрался незаметно: Женей Лукашиным в новой версии «Иронии судьбы» станет звезда «Слова пацана» (первые фото)
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» всего за 3 серии исправили главную ошибку фильмов про Пеннивайза – и это без клоуна в кадре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667