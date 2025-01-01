Меню
Киноафиша Персоны Ченнинг Татум Награды

Награды и номинации Ченнинга Татума

Channing Tatum
Награды и номинации Ченнинга Татума
Золотая малина 2024 Золотая малина 2024
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2016 Золотая малина 2016
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Best Comedic Performance
Победитель
Лучшее появление без рубашки
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
 Best Duo
Номинант
 Best Duo
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Trailblazer Award
Победитель
Лучший WTF момент
Номинант
 Лучший герой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Best Team
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучшее появление без рубашки
Номинант
 Best Musical Moment
Номинант
 Best Musical Moment
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2012 MTV Movie Awards 2012
Лучший бой
Номинант
 Лучший герой
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
 Лучший бой
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Biggest Badass Star
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
Сандэнс 2006 Сандэнс 2006
Драматичный
Победитель
Драматичный
Победитель
