Руперт Эверетт
Награды
Награды и номинации Руперт Эверетт
Rupert Everett
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Руперт Эверетт
Золотой глобус 2000
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1998
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Most Outstanding Newcomer to Film
Номинант
Золотая малина 2001
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Breakthrough Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2022
Премия "Дань уважения" за исполнение
Победитель
Премия "Дань уважения" за исполнение
Победитель
Берлинале 2018
Лучший полнометражный фильм
Номинант
