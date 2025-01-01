Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джейсон Райтман
Награды
Награды и номинации Джейсона Райтмана
Jason Reitman
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джейсона Райтмана
Оскар 2010
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2008
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2010
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2016
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2007
Приз зрительских симпатий
Номинант
Фанаты пересмотрели «Служебный роман» и утроили спор в Сети: мог ли Новосельцев стать хорошим начальником отдела?
Он точно не прячет тела под мантией? Новый Дамблдор оказался тем самым маньяком из «Декстера» — фанаты в смятении (фото)
А она ведь старше Дэндзи: сколько лет Резе?
Между адом, раем и психушкой: что такое Пограничье в «Алисе в Пограничье» на самом деле — в манге и сериале ответы разные
2 сезон можно снимать хоть завтра: финал сериала «Дыши» оставляет зрителей в слезах — но не отвечает на важнейший вопрос
Провальная комедия с Де Ниро внезапно «рвёт» топы Netflix: миллионы просмотров за пару дней у «пошлой безвкусицы»
Вновь пошли на дело — грабить захотелось: в «14 друзей Оушена» точно вернутся Клуни и Дэймон, но есть и плохие новости
Эти 5 видеоигр буквально кричат: «Сделайте из нас кино!»: не хуже «Одни из нас», а №1 легко может стать новым шедевром Нолана
«Ни одного лишнего момента»: британцы давно сняли сериал с жутким клоуном — самое время посмотреть, пока ждете «Оно»
В новом «Властелине колец» перепишут канон трилогии Джексона: Фроде вернется — и это круто, но есть проблема
Послужной список Бласта впечатляет: вот кто настоящий №1 в «Ванпанчмене» (конечно, после Сайтамы) — о его силах вы и не догадывались
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667