Персоны
Пэрис Хилтон
Награды
Награды и номинации Пэрис Хилтон
Paris Hilton
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Пэрис Хилтон
Золотая малина 2010
Худшая актриса десятилетия
Победитель
Худшая актриса десятилетия
Победитель
Золотая малина 2009
Худшая женская роль
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Золотая малина 2006
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Самые утомительные мишени таблоидов
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Best Reality Return
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2006
Best Frightened Performance
Номинант
