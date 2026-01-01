Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Пол Хаггис
Награды
Награды и номинации Пол Хаггис
Paul Haggis
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Награды
Награды и номинации Пол Хаггис
Оскар 2006
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2007
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2005
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing in a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing in a Drama Series
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
SIGNIS Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
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