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Киноафиша Новости Земля переживает катастрофические климатические изменения в трейлере сериала «Экстраполяции»

Земля переживает катастрофические климатические изменения в трейлере сериала «Экстраполяции»

16 февраля 2023 12:57
Земля переживает катастрофические климатические изменения в трейлере сериала «Экстраполяции»

Главные роли сыграли Кит Харингтон, Эдвард Нортон, Мэрил Стрип и другие звезды первой величины.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил первый трейлер сериала-катастрофы «Экстраполяции». Шоу отличается по-настоящему звездным актерским составом, в который вошли такие известные исполнители, как Кит Харингтон («Игра престолов»), Мэттью Риз («Перри Мейсон»), Тоби Магуайр («Человек-паук»), Мэрил Стрип («Секретное досье»), Марион Котийяр («Начало»), Эдвард Нортон («Достать ножи: Стеклянная луковица») и другие.

Действие сериала разворачивается в недалеком будущем. Хотя человечество смогло добиться значительного технологического прогресса, изменения климата и глобальное потепление постепенно оказывают все более существенное влияние на жизнь людей. Жители различных регионов Земли вынуждены перемещаться в более безопасные места и приспосабливаться к новым условиям существования. Сериал состоит из восьми эпизодов, каждый из которых представляет собой отдельную историю, разворачивающуюся в мире, стоящем на пороге катастрофы.

Сценаристом, продюсером и режиссером проекта выступает Скоттом З. Бернс, который ранее зарекомендовал себя в жанре фильмов-катастроф, написав сценарий «Заражения» Стивена Содерберга. Кроме того, он является создателем документальной ленты «Неудобная правда», также посвященной проблемам экологического будущего человечества.

Премьера «Экстраполяций» состоится на Apple TV+ 17 марта.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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