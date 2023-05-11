Великое созвездие: «Город астероидов» Уэса Андерсона получил постер с многочисленными героями

Кинокомпания Focus Features опубликовала новый постер предстоящего фильма Уэса Андерсона «Город астероидов».

Центральные роли в картине исполнили Джейсон Шварцман («Мейнстрим»), Скарлетт Йоханссон («История о супружестве»), Том Хэнкс («Мой ужасный сосед»), Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»), Тильда Суинтон («Три тысячи лет желаний»).

На новом постере представлены многочисленные персонажи картины, которые сидят в огромном кратере перед небольшим астероидом, упавшим на Землю тысячи лет назад. Над толпой возвышается человек с футуристичным ракетным ранцем за спиной. Изображение выполнено в мягких пастельных цветах, традиционно являющихся одной из ключевых художественных особенностей режиссерского стиля Андерсона. Постер также дает возможность оценить звездность актерского состава «Города астероидов», в который, помимо уже названных исполнителей, входят Брайан Крэнстон («Ваша честь»), Эдвард Нортон («Сиротский Бруклин»), Эдриан Броуди («Блондинка»), Стив Карелл («Офис») и многие другие.

Действие фильма развернется в 1955 году в небольшом американском городке, расположенном неподалеку от астероидного кратера. В этом месте проходит съезд юных астрономов и космических энтузиастов, призванный собрать вместе детей и родителей со всей страны для обмена идеями и проведения научных соревнований. Однако радостное мероприятие оказывается прервано неожиданными событиями, способными навсегда изменить мир.

Премьера «Города астероидов» состоится 23 июня.