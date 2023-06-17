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Студия Sony установила даты выхода двух новых фильмов о персонажах Marvel

17 июня 2023 11:33
Студия Sony установила даты выхода двух новых фильмов о персонажах Marvel

Этими релизами могут оказаться «Веном 3» и «Человек-паук 4».

Студия Sony Pictures установила даты релиза двух проектов по комиксам Marvel. По данным Deadline, предстоящие картины выйдут в прокат 8 ноября 2024 года и 27 июня 2025 года.

Названия будущих фильмов пока не оглашены, но журналисты предполагают, что наверняка первая дата закреплена за «Веномом 3», съемки которого стартуют уже в этом месяце. В пользу данной теории свидетельствует недавний комментарий актрисы Джуно Темпл, заявившей, что выход кинокомикса с Томом Харди предварительно намечен на октябрь следующего года.

Что касается второй даты, то в сети популярна теория, что летний слот в 2025 году может принадлежать «Человеку-пауку 4». Работа над сценарием следующего блокбастера про Питера Паркера уже ведется некоторое время, но, по словам Тома Холланда, производство пока что временно остановлено из-за забастовки Гильдии сценаристов. Также в разработке Sony находятся «Гипно-Хастлер» с Дональдом Гловером и боевик «Эль Муэрто» о еще одном малоизвестном противнике Человека-паука. Титульного персонажа намерен сыграть рэпер Бэд Банни («Быстрее пули»), а режиссером должен выступить Хонас Куарон («Чупа»).

Ближайшие проекты Sony о персонажах из комиксов про Человека-паука: «Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлором-Джонсоном (премьера — 6 октября 2023 года) и «Мадам «Паутина» с Дакотой Джонсон (премьера — 16 февраля 2024 года).

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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