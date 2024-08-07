Меню
Стартовали съемки комедии «Нейробатя» с Денисом Власенко и Валентиной Ляпиной

7 августа 2024 15:57
Также в фильме будет фигурировать аниматронный робот-петух.

Кинокомпания DUDKA FILMS объявила о начале съемок авантюрной комедии «Нейробатя». Специально для этого в Сергиевом Посаде была построена деревня староверов. Также производство пройдет в Москве и Подмосковье.

В центре сюжета — одаренный молодой программист Гриша (Денис Власенко), который занимается разработкой передовых технологий и грезит о том, чтобы поучаствовать во всероссийском первенстве по сражению роботов. Для этого Гриша создал робота-петуха, которым можно управлять силой мысли. Петух снискал славу непобедимого бойца, но Грише отказывают в участии на турнире, потому что он является сыном крупного криминального авторитета по прозвищу Бес (Виталий Хаев). Чтобы преодолеть это препятствие, Гриша решает удалить всю информацию о своем родстве с Бесом, но для этого парню необходимо раздобыть большие деньги.

Тем временем Бес предпринимает попытку сбежать из тюрьмы, но впадает в кому. Однако сообщников бандита интересует не здоровье босса, а местоположение спрятанной сотни миллионов долларов. Знать этот секрет может Гриша. За ним начинает охотиться Гала (Настасья Самбурская), жаждущая заполучить клад. Чтобы спастись, Гриша собирается перенести сознание отца в специальное устройство и узнать от него нужные сведения, однако «Нейробатя» не стремится раскрывать свои тайны.

Валентина Ляпина сыграла потерявшую слух девушку Пелагею из деревни, населенной людьми, которые отказываются от использования каких-либо современных технологий.

Режиссерское кресло проекта занимает Виталий Дудка («Юра дворник»). Над сценарием работал Дмитрий Кирюшкин при участии Алана Монро.

Фото: DUDKA FILMS
Елена Королева
Елена Королева
