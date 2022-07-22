Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Новый проект

Новости: новый проект

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Генри Кавилл займется поисками идеальной жены в «Проекте “Рози”» Генри Кавилл займется поисками идеальной жены в «Проекте “Рози”» Лента находится в разработке более 7 лет.
Написать
15 июля 2021 10:35
Анна Кендрик сыграет в «женском» психологическом триллере Alice, Darling Анна Кендрик сыграет в «женском» психологическом триллере Alice, Darling В центре сюжета окажется девушка, скрывающая от подруг страшные тайны своего парня.
Написать
13 июля 2021 13:51
Режиссер SNL снимет инди-комедию с Крисом Праттом о каратисте-неудачнике Режиссер SNL снимет инди-комедию с Крисом Праттом о каратисте-неудачнике Сценарий фильма вошел в знаменитый «Черный список» 2020 года. 
Написать
8 июля 2021 17:19
Режиссер Kingsman снимет триллер о писательнице-шпионке с Брайс Даллас Ховард Режиссер Kingsman снимет триллер о писательнице-шпионке с Брайс Даллас Ховард Также в фильме могут сняться Сэмюэл Л. Джексон и Сэм Рокуэлл. 
Написать
8 июля 2021 10:24
Создатели оскароносного «Иуды и черного мессии» снимут еще один фильм о политике Создатели оскароносного «Иуды и черного мессии» снимут еще один фильм о политике Никаких деталей о предстоящей ленте пока не разглашается. 
Написать
7 июля 2021 15:06
Поп-певица Биби Рекса снимется в криминальной комедии про домохозяек-мошенниц Поп-певица Биби Рекса снимется в криминальной комедии про домохозяек-мошенниц Это будет актерский дебют исполнительницы.
Написать
29 октября 2020 14:48
Звезда «Эйфории» Сидни Свини снимется в криминальной драме «Серебряная звезда» Звезда «Эйфории» Сидни Свини снимется в криминальной драме «Серебряная звезда» Съемки начнутся в начале 2021-го. 
Написать
29 октября 2020 13:49
Создатель «Самурая Джека» выпустит «безумный и крутой» мультсериал о древних воинах Создатель «Самурая Джека» выпустит «безумный и крутой» мультсериал о древних воинах Шоу получило название «Единорог: вечные воины».
Написать
29 октября 2020 13:36
Дженнифер Лопес и Арми Хаммер снимутся в свадебной экшн-комедии Дженнифер Лопес и Арми Хаммер снимутся в свадебной экшн-комедии Поставит фильм режиссер «Идеального голоса». 
Написать
28 октября 2020 16:18
В девятый раз: Мэтт Дэймон снимется в новом фильме Стивена Содерберга В девятый раз: Мэтт Дэймон снимется в новом фильме Стивена Содерберга Фильм выпустят в 2021 году на HBO Max. 
Написать
28 октября 2020 13:26
«Союзмультфильм» объединится с индийскими аниматорами ради мультсериала об экологии «Союзмультфильм» объединится с индийскими аниматорами ради мультсериала об экологии Проект от авторов «Пожарного Сэма» выйдет в следующем году.
Написать
28 октября 2020 11:20
От создателей «Кастлвании»: Netflix выпустил анимационный сериал «Кровь Зевса» От создателей «Кастлвании»: Netflix выпустил анимационный сериал «Кровь Зевса» Сервис представит свой взгляд на древнегреческую мифологию.
Написать
27 октября 2020 14:30
Адам Сэндлер снимется в новом фильме режиссера «Чернобыля» Йохана Ренка Адам Сэндлер снимется в новом фильме режиссера «Чернобыля» Йохана Ренка Лента выйдет на Netflix.
Написать
27 октября 2020 12:59
Режиссер «Людей Икс: Темный Феникс» снимет фильм по «Звездному крейсеру Режиссер «Людей Икс: Темный Феникс» снимет фильм по «Звездному крейсеру "Галактика“» Саймон Кинберг реанимирует культовый сай-фай. 
Написать
23 октября 2020 15:55
Аарон Тейлор-Джонсон снимется с Брэдом Питтом в киноадаптации манги «Скоростной поезд» Аарон Тейлор-Джонсон снимется с Брэдом Питтом в киноадаптации манги «Скоростной поезд» В касте также — Джои Кинг и Эндрю Кодзи. 
Написать
23 октября 2020 15:31
Тим Бертон займется игровым сериалом «Семейка Аддамс» Тим Бертон займется игровым сериалом «Семейка Аддамс» Помогать ему будут авторы «Тайн Смолвиля».
Написать
23 октября 2020 10:32
MGM займется экранизацией комикса про женскую версию Константина MGM займется экранизацией комикса про женскую версию Константина История про демоническую девушку, которая сбилась с пути. 
Написать
22 октября 2020 13:22
Создатель сериала «Мне это не нравится» займется киновселенной по «Могучим рейнджерам» Создатель сериала «Мне это не нравится» займется киновселенной по «Могучим рейнджерам» Джонатан Энтвистл будет курировать кино и ТВ-проекты франшизы. 
Написать
21 октября 2020 13:41
Ева Лонгория сыграет в новом sci-fi фильме Тимура Бекмамбетова Ева Лонгория сыграет в новом sci-fi фильме Тимура Бекмамбетова Актриса присоединится к Айсу Кьюбу.
Написать
21 октября 2020 12:22
Netflix снимет экшн про вампиров «Дневная смена» с Джейми Фоксом Netflix снимет экшн про вампиров «Дневная смена» с Джейми Фоксом Курируют проект создатели «Джона Уика». 
Написать
21 октября 2020 12:15
«Милый, но неуравновешенный»: Харрисон Форд сыграет капитана утонувшего корабля «Милый, но неуравновешенный»: Харрисон Форд сыграет капитана утонувшего корабля Экранную компанию звезде составит Эд Хелмс. 
Написать
20 октября 2020 16:58
После финала: по «Ходячим мертвецам» могут снять мультсериал После финала: по «Ходячим мертвецам» могут снять мультсериал Вселенная «Ходячих» продолжает расширяться. 
Написать
20 октября 2020 15:04
Мэл Гибсон снимется в новом экшн-триллере от режиссера «Адреналина» Мэл Гибсон снимется в новом экшн-триллере от режиссера «Адреналина» Съемки начнутся уже в декабре. 
Написать
16 октября 2020 15:06
«Французов не было?»: в сети критикуют выбор Хоакина Феникса на роль Наполеона «Французов не было?»: в сети критикуют выбор Хоакина Феникса на роль Наполеона В Twitter снова недовольны.
1 комментарий
16 октября 2020 13:56
Amazon снимет сериал по культовому слэшеру «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Amazon снимет сериал по культовому слэшеру «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Сценарий шоу пишет Сара Гудман.
Написать
16 октября 2020 13:52
Джордж Клуни экранизирует роман Джона Гришэма «Калико Джо» Джордж Клуни экранизирует роман Джона Гришэма «Калико Джо» Продюсерами картины будут также Грант Хеслов и Боб Дилан.
Написать
16 октября 2020 12:00
Сценарист «Влюбленного Шекспира» займется драмой о трагедии в Хиросиме Сценарист «Влюбленного Шекспира» займется драмой о трагедии в Хиросиме Разработку проекта ведет студия Universal.
Написать
15 октября 2020 13:32
Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип и Тимоти Шаламе снимутся в фильме про конец света Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип и Тимоти Шаламе снимутся в фильме про конец света Апокалиптическая комедия выйдет на Netflix.
Написать
15 октября 2020 11:31
Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта В Голливуде готовятся снимать новый байопик великого полководца.
Написать
15 октября 2020 11:25
Райан Рейнольдс и Сандра Буллок могут воссоединиться в экшн-комедии «Затерянный город Д» Райан Рейнольдс и Сандра Буллок могут воссоединиться в экшн-комедии «Затерянный город Д» Звезды «Предложения» давно присматривают материал для нового совместного проекта. 
Написать
13 октября 2020 15:36
Related video
Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением
Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
Приложение киноафиши