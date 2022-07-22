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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Новости: новый проект
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Генри Кавилл займется поисками идеальной жены в «Проекте “Рози”»
Лента находится в разработке более 7 лет.
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15 июля 2021 10:35
Анна Кендрик сыграет в «женском» психологическом триллере Alice, Darling
В центре сюжета окажется девушка, скрывающая от подруг страшные тайны своего парня.
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13 июля 2021 13:51
Режиссер SNL снимет инди-комедию с Крисом Праттом о каратисте-неудачнике
Сценарий фильма вошел в знаменитый «Черный список» 2020 года.
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8 июля 2021 17:19
Режиссер Kingsman снимет триллер о писательнице-шпионке с Брайс Даллас Ховард
Также в фильме могут сняться Сэмюэл Л. Джексон и Сэм Рокуэлл.
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8 июля 2021 10:24
Создатели оскароносного «Иуды и черного мессии» снимут еще один фильм о политике
Никаких деталей о предстоящей ленте пока не разглашается.
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7 июля 2021 15:06
Поп-певица Биби Рекса снимется в криминальной комедии про домохозяек-мошенниц
Это будет актерский дебют исполнительницы.
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29 октября 2020 14:48
Звезда «Эйфории» Сидни Свини снимется в криминальной драме «Серебряная звезда»
Съемки начнутся в начале 2021-го.
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29 октября 2020 13:49
Создатель «Самурая Джека» выпустит «безумный и крутой» мультсериал о древних воинах
Шоу получило название «Единорог: вечные воины».
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29 октября 2020 13:36
Дженнифер Лопес и Арми Хаммер снимутся в свадебной экшн-комедии
Поставит фильм режиссер «Идеального голоса».
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28 октября 2020 16:18
В девятый раз: Мэтт Дэймон снимется в новом фильме Стивена Содерберга
Фильм выпустят в 2021 году на HBO Max.
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28 октября 2020 13:26
«Союзмультфильм» объединится с индийскими аниматорами ради мультсериала об экологии
Проект от авторов «Пожарного Сэма» выйдет в следующем году.
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28 октября 2020 11:20
От создателей «Кастлвании»: Netflix выпустил анимационный сериал «Кровь Зевса»
Сервис представит свой взгляд на древнегреческую мифологию.
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27 октября 2020 14:30
Адам Сэндлер снимется в новом фильме режиссера «Чернобыля» Йохана Ренка
Лента выйдет на Netflix.
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27 октября 2020 12:59
Режиссер «Людей Икс: Темный Феникс» снимет фильм по «Звездному крейсеру "Галактика“»
Саймон Кинберг реанимирует культовый сай-фай.
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23 октября 2020 15:55
Аарон Тейлор-Джонсон снимется с Брэдом Питтом в киноадаптации манги «Скоростной поезд»
В касте также — Джои Кинг и Эндрю Кодзи.
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23 октября 2020 15:31
Тим Бертон займется игровым сериалом «Семейка Аддамс»
Помогать ему будут авторы «Тайн Смолвиля».
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23 октября 2020 10:32
MGM займется экранизацией комикса про женскую версию Константина
История про демоническую девушку, которая сбилась с пути.
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22 октября 2020 13:22
Создатель сериала «Мне это не нравится» займется киновселенной по «Могучим рейнджерам»
Джонатан Энтвистл будет курировать кино и ТВ-проекты франшизы.
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21 октября 2020 13:41
Ева Лонгория сыграет в новом sci-fi фильме Тимура Бекмамбетова
Актриса присоединится к Айсу Кьюбу.
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21 октября 2020 12:22
Netflix снимет экшн про вампиров «Дневная смена» с Джейми Фоксом
Курируют проект создатели «Джона Уика».
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21 октября 2020 12:15
«Милый, но неуравновешенный»: Харрисон Форд сыграет капитана утонувшего корабля
Экранную компанию звезде составит Эд Хелмс.
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20 октября 2020 16:58
После финала: по «Ходячим мертвецам» могут снять мультсериал
Вселенная «Ходячих» продолжает расширяться.
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20 октября 2020 15:04
Мэл Гибсон снимется в новом экшн-триллере от режиссера «Адреналина»
Съемки начнутся уже в декабре.
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16 октября 2020 15:06
«Французов не было?»: в сети критикуют выбор Хоакина Феникса на роль Наполеона
В Twitter снова недовольны.
1 комментарий
16 октября 2020 13:56
Amazon снимет сериал по культовому слэшеру «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Сценарий шоу пишет Сара Гудман.
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16 октября 2020 13:52
Джордж Клуни экранизирует роман Джона Гришэма «Калико Джо»
Продюсерами картины будут также Грант Хеслов и Боб Дилан.
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16 октября 2020 12:00
Сценарист «Влюбленного Шекспира» займется драмой о трагедии в Хиросиме
Разработку проекта ведет студия Universal.
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15 октября 2020 13:32
Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип и Тимоти Шаламе снимутся в фильме про конец света
Апокалиптическая комедия выйдет на Netflix.
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15 октября 2020 11:31
Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта
В Голливуде готовятся снимать новый байопик великого полководца.
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15 октября 2020 11:25
Райан Рейнольдс и Сандра Буллок могут воссоединиться в экшн-комедии «Затерянный город Д»
Звезды «Предложения» давно присматривают материал для нового совместного проекта.
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13 октября 2020 15:36
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