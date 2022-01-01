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Андрей Трушин
Андрей Трушин
О персоне
Фильмография
Андрей Трушин
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Дата рождения
27 августа 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
190 см
Биография Андрея Трушина
Родился 27 августа 1978 года. Москва, СССР (Россия).
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