Нечто захватывающее, странное и удивительное: сериал «Чужой: Земля» впечатлил критиков

Работа над проектом началась еще в 2019 году.

12 августа на телеканале FX стартует сериал «Чужой: Земля», действие которого разворачивается за пару лет до событий, показанных в оригинальном «Чужом» (1979). Шоураннером нового проекта в рамках знаменитой хоррор франшизы стал Ной Хоули, прославившийся как создатель сериала «Фарго» на основе одноименной картины братьев Коэн. Зарубежные обозреватели уже ознакомились с «Чужим: Земля», вслед за чем появились первые отзывы.

Джуди Берман, TIME Magazine:

«“Чужой: Земля” сохраняет лучшие тропы этой франшизы, но в то же время расширяет и обновляет палитру ее идей».

Ричард Лоусон, Vanity Fair:

«Хоули и оператор Дэвид Франко создают вереницу искусно выстроенных кадров, которые зловеще перетекают один в другой. Это шоу отличается тревожным ритмом сна, превращающегося в кошмар».

Лиз Шеннон Миллер, Consequence:

«Что касается изображения самых устрашающих созданий во вселенной… Эта рецензия может проспойлерить подробности насчет ксеноморфов, но гораздо интереснее самостоятельно догадываться, какими именно будут эти научно-фантастические ужасы, а также как именно они в итоге вас убьют».

Доминик Баэс, Seattle Times:

«К сожалению, в “Чужом: Земля” баланс не выдержан. Этот сериал-приквел, повествующий о событиях за два года до “Чужого”, страдает из-за затянутой завязки истории, которая едва набирает обороты к концу восьмисерийного сезона».

Алан Сепинуолл, Rolling Stone:

«Как и в случае с “Фарго”, когда классический и всеми любимый фильм был превращен в длительную и собравшую массу наград антологию, Хоули взял концепцию, которая не имеет никакого отношения к телевидению, и переформатировал ее в нечто захватывающее, странное и удивительное».

Мартин Робинсон, London Evening Standard:

«“Чужой: Земля” — большая победа, наконец-то оправдавшая те ожидания, которые всегда внушала эта франшиза».

На данный момент «Чужой: Земля» имеет на Rotten Tomatoes 90% «свежести» на основе 42 рецензий.