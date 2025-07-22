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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Cоветское кино
Все открытия остались в первом сезоне: появились рецензии на финал «Игры в кальмара»
В разработке уже находится американский спин-офф, в котором сыграет Кейт Бланшетт.
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27 июня 2025 17:47
Потрясающий маскулинный экшен: появились отзывы о фильме «Формула 1» с Брэдом Питтом
Крупнобюджетное кино для большого экрана.
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18 июня 2025 16:42
Милый ремейк, подчеркивающий величие оригинала: появились отзывы о фильме «Как приручить дракона»
Скорее всего, проект добьется успеха в прокате.
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10 июня 2025 16:34
Вторичный «Индиана Джонс»: критикам не понравился фильм Гая Ричи «Источник вечной молодости»
Развлекательное кино, которое после просмотра вряд ли надолго останется в памяти.
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23 мая 2025 14:14
Мнения разделились: доступны рецензии на игровой ремейк «Лило и Стича»
Семейное кино о дружбе гавайской девочки и шаловливого инопланетянина.
1 комментарий
22 мая 2025 18:17
Старый добрый Уэс Андерсон: критики сдержанно приняли фильм «Финикийская схема»
Новинка не стала откровением для критиков, но преданным поклонникам Андерсона картина наверняка придется по вкусу.
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19 мая 2025 13:23
Линклейтер снимает Годара: появились отзывы о фильме «Новая волна»
Также был представлен первый трейлер.
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19 мая 2025 12:44
Неудачное выступление The Weeknd: критиков разочаровал триллер «Последнее завтра»
Вторая крупная роль певца после нашумевшего мини-сериала «Кумир».
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16 мая 2025 18:10
Рафинированный экшен от Тома Круза: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 8»
Зрелище специально для просмотра в кинотеатре.
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15 мая 2025 11:13
Забавно и отвратительно: критики тепло приняли «Пункт назначения: Узы крови»
Легенда хорроров Тони Тодд в последний раз предстал в образе гробовщика Уильяма Бладуорта.
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14 мая 2025 17:54
Marvel возвращается? Критики тепло приняли «Громовержцев*»
На Rotten Tomatoes фильм имеет на данный момент 88% «свежести» на основе 113 рецензий.
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30 апреля 2025 14:38
Хоррор, который можно пропустить: появились рецензии на «Дожить до рассвета»
Критики сходятся во мнении, что интересная концепция была подпорчена банальным исполнением.
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25 апреля 2025 11:42
Словно гриф блюзовой гитары в огне: критики в восторге от хоррор-триллера «Грешники»
У фильма есть шанс стать кассовым хитом.
1 комментарий
11 апреля 2025 11:17
По-прежнему лучший сериал по видеоиграм: появились отзывы о втором сезоне «Одних из нас»
Зрителей ждут семь новых эпизодов.
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8 апреля 2025 14:14
Избитый шаблон или жест искренности: мнения критиков о «Minecraft в кино» разделились
Производственный бюджет составил $150 млн.
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4 апреля 2025 16:51
Сильное антивоенное высказывание: критикам понравился фильм «Под огнем»
В основу картины легли воспоминания ветерана Иракской войны Рэя Мендосы.
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1 апреля 2025 15:14
Ничего нового: появились рецензии на сериал Гая Ричи «Гангстерленд»
Вышли первые два эпизода.
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30 марта 2025 19:02
Роберт Де Ниро в роли двух гангстеров: критикам не понравился фильм «Мудрые парни»
Зарубежные обозреватели полагают, что это лишь тень лучших образцов жанра.
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24 марта 2025 12:35
Еще один плоский ремейк: появились отзывы о «Белоснежке»
Реакция рядовых зрителей станет понятна по кассовым сборам.
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21 марта 2025 12:19
Микс «Парка Юрского периода» и «Кокаинового медведя»: появились отзывы о фильме «Смерть единорога»
Новое причудливое кино от студии A24.
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11 марта 2025 14:37
Неоригинальное и бездушное кино: появились отзывы о фильме «Электрический штат»
Киноадаптация графического романа Саймона Столенхага.
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10 марта 2025 11:25
Блестящий шпионский триллер: критики с энтузиазмом приняли фильм «Черный чемодан — двойная игра»
Новый режиссерский проект Стивена Содерберга с блестящими актерскими работами Кейт Бланшетт и Майкла Фассбендера.
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7 марта 2025 11:12
Неидеальный, но достойный ребут: появились отзывы о сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»
Судя по имеющимся оценкам, широкая публика более чем довольна.
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5 марта 2025 15:09
Прекрасный Итан Хоук в утонченном байопике: появились первые рецензии на «Голубую луну»
Новая картина Ричарда Линклейтера.
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20 февраля 2025 11:20
Веселое, чудное и едкое зрелище: критики тепло приняли «Микки 17» с Робертом Паттинсоном
Актер раскрывает свой комедийный талант, удостоившись сравнения с Джимом Керри.
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17 февраля 2025 10:34
Тень былого величия: критики прохладно приняли фильм «Капитан Америка: Новый мир»
Кассовые сборы покажут, насколько эта картина интересна рядовым зрителям.
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13 февраля 2025 14:31
Менее впечатляющая, но крепкая часть: критикам понравился третий сезон «Белого лотоса»
Оценка на Rotten Tomatoes превышает 90%.
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12 февраля 2025 13:05
Смерть никогда не была веселее: критикам понравился хоррор «Обезьяна»
Экранизация рассказа Стивена Кинга.
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4 февраля 2025 12:03
Замечательное семейное фэнтези: критики благосклонно приняли фильм «Очи»
Релиз в России намечен на май.
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30 января 2025 10:36
Потенциальный хит: критики с энтузиазмом приняли триллер «Компаньон» с Софи Тэтчер
Фильм о девушке-андроиде и ее парне, который замыслил нечто недоброе.
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24 января 2025 11:23
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
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