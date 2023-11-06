На счету сказочного фильма «По щучьему велению» уже свыше 1,3 млрд рублей
Эта сумма была собрана менее чем за две недели.
Вышедший 26 октября российский сказочный блокбастер «По щучьему велению» имеет на своем счету уже 1,314 млрд рублей — такую информацию предоставляет Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС). При этом бюджет проекта составляет 660 млн, 350 из которых были предоставлены Фондом кино.
Примечательно, что в последнее время в России необычайно популярны красочные семейные фильмы на основе знакомых отечественных персонажей. В этой связи прежде всего выделяются «Чебурашка» (2022), ставший самой кассовой картиной в истории кино, трилогия «Последний богатырь» (2017, 2020, 2021), а также «Конек-Горбунок» (2021). Ожидается, что следующими хитами в этом ряду станут «Бременские музыканты», которые выйдут в прокат 1 января 2024 года, и «Летучий корабль» (7 марта 2024 года).
В основу «По щучьему велению» легла одноименная славянская сказка. Фильм повествует о парне Емеле (Никита Кологривый), вылавливающий волшебную щуку, которая обещает исполнить три его любых желания. Первые два Емеля тратит на пустяки, а третье решает придержать. Он пытается добиться руки царевой дочки Анфисы (Алина Алексеева), выиграв конкуренцию у другого жениха (Юрий Колокольников). Емеле приходится обходиться без помощи волшебства, но щука, принявшая облик красавицы Василисы (Мила Ершова), все же становится его помощницей.