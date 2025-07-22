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Новости о сериалах и фильмах в жанре драма
Новости о сериалах и фильмах в жанре драма
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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Оскар 2025
Cоветское кино
Скарлетт Йоханссон и ее сестры отправляются на свадьбу матери в трейлере фильма «Она сказала “Да!”»
Отчасти автобиографический фильм Кристин Скотт Дэвис, над сценарием которого она работала вместе со своим мужем Джоном Миклтуэйтом.
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11 июля 2025 16:25
Чувственная история любви: вышел трейлер романтической драмы «Голубки»
Индийский фильм в духе «Ла-Ла Ленда» и «Звезда родилась».
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10 июля 2025 10:54
Слепой музыкант знакомится с актрисой в трейлере мелодрамы «Нежность взгляда»
Этот фильм нужно не смотреть, а чувствовать.
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8 июля 2025 15:48
Шеф-повар Жюльет Армане возвращается в родные края в трейлере фильма «Рецепт счастья»
Оригинальное название фильма — «Уехать однажды».
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8 июля 2025 14:48
Ренате Реинсве выясняет отношения со Слелланом Скарсгардом в трейлере «Сентиментальной ценности»
Ранее в этом году фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля — второй по значимости приз смотра.
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1 июля 2025 18:02
Пикапер Аскар Ильясов соперничает с психологом Светланой Ивановой в трейлере сериала «Циники»
Новая история о любви между противоположностями.
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1 июля 2025 10:31
Ченнинг Татум сбегает из тюрьмы и знакомится с Кирстен Данст в трейлере фильма «Грабитель с крыши»
Забавная история о воришке, который пытается наладить свою жизнь.
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25 июня 2025 17:38
Девушка ищет новый смысл жизни в трейлере теплой инди-драмы «Прости, детка»
Фильм произвел фурор на минувшем кинофестивале «Сандэнс».
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25 июня 2025 17:12
Трип в настоящие 90-е: вышел трейлер сериала Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно»
Проект основан на романе Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет» (2021).
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21 июня 2025 12:03
На Okko стартует сериал «Что-то положительное»
Девочка-подросток симулирует беременность, чтобы обратить на себя внимание окружающих.
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16 июня 2025 10:34
Узник Диего Луна грезит о Дженнифер Лопес в трейлере мюзикла «Поцелуй паучихи»
Режиссером и автором сценария выступает Билл Кондон («Сумерки. Сага. Рассвет», «Боги и монстры»).
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9 июня 2025 11:15
Тэрон Эджертон расследует поджоги в трейлере сериала «Дым»
Сезон будет включать девять эпизодов.
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29 мая 2025 10:55
Еркебулан Токтар бьется с Никитой Кологривым в трейлере спортивной драмы «Арлан. Решающий раунд»
Дебютный фильм Даулета Жумабаева.
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20 мая 2025 13:49
Студент собирает информацию о первом российском стартапе в трейлере мокьюментари «Ровесник»
Дерзкий фильм, получивший 11 номинаций на премию «Ника».
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20 мая 2025 13:10
Работа над ошибками: на Okko стартует сериал «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым
Один из главных российских телепроектов года.
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25 апреля 2025 10:24
Бодибилдер Джонатан Мэйджорс стремится к мечте в трейлере драмы «Жажда славы»
Подмочивший свою репутацию актер возвращается на большой экран.
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9 апреля 2025 10:35
Жесточайший месяц: вышел трейлер признанной грузинской драмы «Апрель»
Один из главных фильмов минувшего Венецианского кинофестиваля.
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31 марта 2025 11:07
Татуированный Юра Борисов работает в школе в тизере сериала «Урок»
Титры в ролике напоминают «Бруталиста» Брэйди Корбе.
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25 марта 2025 13:49
Невеста решает трудную дилемму в трейлере остросюжетной мелодрамы «Я с тобой задыхаюсь»
По словам режиссера, это картина о дружбе, взрослении и кризисе юности, рассчитанная в первую очередь на юных женщин.
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24 марта 2025 10:38
Идеальная жизнь Елизаветы Боярской начинает рушиться в трейлере сериала «Опасная близость»
На фестивале ORIGINAL+ шоу было отмечено призом «Оригинальное режиссерское видение».
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11 марта 2025 10:35
Лучшая роль Памелы Андерсон: вышел дублированный трейлер драмы «Шоугерл»
На Rotten Tomatoes фильм имеет 83% положительных рецензий.
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26 февраля 2025 18:55
«Лучший дебют» на кинофестивале «Маяк»: вышел трейлер драмы «Папа умер в субботу»
Фильм сравнивают с «Анорой» и «Разжимая кулаки».
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21 февраля 2025 18:16
Брайан Тайри Генри притворяется агентом Управления по борьбе с наркотиками в трейлере сериала «Вор дури»
Новый проект Ридли Скотта.
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19 февраля 2025 14:59
Чудная девушка вспоминает свое детство в трейлере мультфильма «Мемуары Улитки»
Новый проект от создателя «Мэри и Макса.» (2009).
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18 февраля 2025 16:53
Наоми Уоттс помогает псу пережить горе в трейлере драмеди «Друг»
На Rotten Tomatoes фильм имеет 100% одобрения критиков.
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17 февраля 2025 12:23
Влиятельный Марк Эйдельштейн инициирует преступление в трейлере драмы «Наступит лето»
Не путать этот фильм с «Кончится лето», который выйдет 27 февраля.
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5 февраля 2025 16:04
Сельская девушка беременеет от молодого дезертира в трейлере драмы «Горная невеста»
Один из лучших фильмов минувшего Венецианского кинофестиваля.
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29 января 2025 12:09
В российский прокат выйдет фильм «О, Канада» — доступен трейлер
Премьера состоялась на Каннском кинофестивале.
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27 января 2025 11:22
Обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля: вышел трейлер фильма «Всё, что нам кажется светом»
На Rotten Tomatoes картина имеет 113 рецензий, среди которых ни одной отрицательной.
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16 января 2025 14:57
Роберт Де Ниро заказывает убийство самого себя в трейлере криминальной драмы «Мудрые парни»
Фильм основан на реальных событиях.
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15 января 2025 11:06
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
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