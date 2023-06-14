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Киноафиша Новости Эзра Миллер на премьере «Флэша» выразил благодарность новым руководителям DC Studios

Эзра Миллер на премьере «Флэша» выразил благодарность новым руководителям DC Studios

14 июня 2023 14:54
Эзра Миллер на премьере «Флэша» выразил благодарность новым руководителям DC Studios

Для звезды это стало первым публичным появлением за долгое время.

Недавно в Лос-Анджелесе состоялась масштабная премьера «Флэша», на которой присутствовало множество известных лиц, включая исполнителя главной роли Эзру Миллера. Из-за череды прошлогодних скандалов, в которых был замешан артист, студия Warner Bros. решила не привлекать его к рекламной кампании кинокомикса, однако на торжественный спецпоказ его все-таки позвали. Для Миллера это стало первым публичным появлением за долгое время.

Актер выглядел посвежевшим и очень мило общался с прессой, выражая признательность всем причастным к картине и людям, способствовавшим его психологическому выздоровлению. Миллер сердечно поблагодарил режиссера Андреса Мускетти, продюсеров Барбару Мускетти и Майкла Де Луку, а также главу Warner Bros. Дэвида Заслава. Отдельной строкой исполнитель упомянул руководителей DC Studios Джеймса Ганна и Питера Сафрана за их поддержку, чуткость и понимание. Также артист не забыл сказать теплые слова в адрес Зака Снайдера, десять лет назад утвердившего его на роль скоростного супергероя.

Несмотря на то, что в этом году у кинокомпании выходит еще два фильма, сделанных при старом режиме правления DC — «Синий Жук» и «Аквамен и потерянное царство» — основная ставка сделана именно на «Флэша». Приключенческий блокбастер про Барри Аллена должен перезагрузить действующую киновселенную и полноценно открыть дорогу проектам Ганна и Сафрана. Если у «Флэша» будет хороший бокс-офис, фильм обязательно получит сиквел, а Миллер в нем повторит свою роль.

Кинотеатральный релиз «Флэша» состоится 16 июня.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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