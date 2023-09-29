Анджелина Джоли объяснила, почему перестала активно сниматься в кино

Анджелина Джоли в свежем интервью для Vogue ответила, почему с 2016 года соглашается играть только в тех фильмах, которые не требуют ее длительного пребывания на съемочной площадке. Комментируя эту перемену, 48-летняя актриса сказала:

«Нам нужно было сосредоточиться на исцелении. Мы все еще становимся на ноги».

Джоли не стала уточнять, что именно она имеет в виду, но примечательно, что ее отдаление от кино совпало по времени с окончанием брака с Брэдом Питтом. Джоли подала на развод в сентябре 2016 года после ссоры с Питтом на борту самолета. Актриса призналась, что «ныне чувствует себя подавлено»:

«Я не чувствую, что в каком-то смысле была собой на протяжении последнего десятилетия. Но я не хочу углубляться в это».

Сыграв заглавную героиню в блокбастере Disney «Малефисента» (2014) и снявшись вместе с Питтом в собственном режиссерском проекте «Лазурный берег» (2015), Джоли приостановила карьеру в кино. За последние восемь лет у нее лишь две ведущие роли: «Малефисента: Владычица тьмы» (2019) и «Те, кто желает мне смерти» (2021). На ее счету также роли второго плана в супергеройском фильме Marvel «Вечные» (2021) и фэнтези «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» (2020).

Джоли побеседовала с Vogue в рамках продвижения своей линейки одежды. По словам актрисы, это дело помогло ей справляться с эмоциональным напряжением в период вне Голливуда.