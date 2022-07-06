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Постер фильма Слайм. Самое липкое приключение
4.6
Слайм. Самое липкое приключение - Трейлер
Киноафиша Фильмы Слайм. Самое липкое приключение
4.6

Слайм. Самое липкое приключение

, 2022
De allergrootste slijmfilm
Нидерланды / приключения, семейный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Слайм. Самое липкое приключение
4.6
Слайм. Самое липкое приключение - Трейлер
Слайм. Самое липкое приключение  Трейлер

О фильме

Юная блогерша Инди готова навсегда завязать со слаймом — популярность и бесконечные банки с тягучей массой вымотали её. Но когда в мире внезапно исчезает редчайший ингредиент Слимпия, производство слайма останавливается повсеместно. Инди узнаёт, что источник ингредиента напрямую связан с ней и с её матерью-учёной, которую девочка не видела десять лет. Вместе с новой подругой, отцом и самоуверенным пилотом Бенджи она отправляется в южноамериканские джунгли. Там Инди придётся не только отыскать загадочную Слимпию, но и разобраться, кому можно доверять на самом деле.

В ролях

Геза Вайз
Геза Вайз
Ферди Стофмел
Мэтью Хинзен
Denise Aznam
Puck
Ник Голтерман
Gids Slijmgolia
Bibi Speek
Indy van Leeuwen
Patrick Aliev
Kubus
Aaron Bezemer
Rodney Pruim
Faye Bezemer
Teacher
Quinn Bezemer
Rodney Pruim
Emma Bloemink
Yolanthe Cabau
Gwen
Режиссер Мартин Смитс
Сценарист Мартин Смитс, Maarten van den Broek
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 19 июня 2026
Премьера в мире 6 июля 2022
Дата выхода
6 июля 2022 Нидерланды AL

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Сборы в мире $1 714 216
Производство NewBe
Другие названия
De allergrootste slijmfilm, Slime - Uma Aventura Pegajosa 3

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb

Трейлеры фильма

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Слайм. Самое липкое приключение - Трейлер
Слайм. Самое липкое приключение Трейлер
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Слайм. Самое липкое приключение
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