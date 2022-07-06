Юная блогерша Инди готова навсегда завязать со слаймом — популярность и бесконечные банки с тягучей массой вымотали её. Но когда в мире внезапно исчезает редчайший ингредиент Слимпия, производство слайма останавливается повсеместно. Инди узнаёт, что источник ингредиента напрямую связан с ней и с её матерью-учёной, которую девочка не видела десять лет. Вместе с новой подругой, отцом и самоуверенным пилотом Бенджи она отправляется в южноамериканские джунгли. Там Инди придётся не только отыскать загадочную Слимпию, но и разобраться, кому можно доверять на самом деле.