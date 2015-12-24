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Постер фильма Королевич
6.9
Киноафиша Фильмы Королевич
6.9

Королевич

, 2015
Korunní princ
Чехия / комедия, семейный, фэнтези / 18+
Постер фильма Королевич
6.9

В ролях

Патрик Дергел
prince Jan
Ева Джозефикова
princess Viktorie
Криштоф Гадек
Криштоф Гадек
prince Karel
Павел Криз
servant Pakosta
Яромир Ганзлик
king Alexandr
Вероника Фрейманова
Queen Markéta
Petr Stepánek
King Filip
Злата Адамовска
Queen Katerina
Йозеф Абргам
wizard Kruciatus
Ярослав Плесл
Ярослав Плесл
Кристина Бокова
Petr Halícek
Режиссер Карел Янак
Сценарист Petr Hudský, Barbara Johnsonová
Композитор Jan Maxián
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 2 января 2019
Премьера в мире 24 декабря 2015

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Ceská Televize
Другие названия
Korunní princ, The Crown Prince, Der Kronprinz, Kronprinsen, Le prince héritier, El príncipe heredero, O Príncipe Herdeiro, A koronaherceg, Crown Prince, De kroonprins, Il principe ereditario, Karonny prync, Korunný princ, Kronprincis, Kronski princ, Kroonprints, Kruununprinssi, La corona del rey: príncipe heredero, Nastepca tronu, Princ nastupnik, Princt prestolonaslednik, Prințul moștenitor, Putra Mahkota, Sosto ipedinis, Veliaht Prens, Ο πρίγκιπας του στέμματος, Королевич, Принцът престолонаследник, 皇太子殿下, Кронпринц

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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