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Сюзана и Эльвира: без плана Б
6.4
Сюзана и Эльвира: без плана Б
, 2026
Susana y Elvira: Sin plan B
Колумбия / комедия, драма, мелодрама
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О фильме
Расписание
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Персоны
Постеры
Трейлеры
6.4
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Не пойду
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Сюзана и Эльвира: без плана Б
Трейлер
Трейлер
В ролях
Мануэла Гонсалес
Susana
Эммануэль Рестрепо
Valentín
Клаудио Катаньо
Gustavo
Хулиан Серати
Chano
Эдгар Витторино
Luis Miguel
Mabel Moreno
Elvira
Emmanuel Esparza
Rodolfo
Luciano D'Alessandro
Manuel
Mya Durán
Macarena
Víctor Tarazona
Mario
Режиссер
Мария Гамбоа
Сценарист
Ana María Parra
,
Maria Fernanda Moreno
,
Marcela Pelaez
,
Valeria Gómez Reyes
Композитор
María Linares
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Колумбия
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
12 июля 2026
Премьера в мире
28 мая 2026
Дата выхода
28 мая 2026
Колумбия
Сборы в мире
$138 157
Производство
Jaguar Bite, Púlsar Studios
Другие названия
Susana y Elvira: Sin plan B, Susana and Elvira: No Plan B, Susana e Elvira: Sem Plano B, Susana y Elvira, La Película
Еще
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
5.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Трейлеры фильма
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Сюзана и Эльвира: без плана Б
Трейлер
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