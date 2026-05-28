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Постер фильма Сюзана и Эльвира: без плана Б
6.4
Сюзана и Эльвира: без плана Б - Трейлер
Киноафиша Фильмы Сюзана и Эльвира: без плана Б
6.4

Сюзана и Эльвира: без плана Б

, 2026
Susana y Elvira: Sin plan B
Колумбия / комедия, драма, мелодрама
Трейлеры
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Постер фильма Сюзана и Эльвира: без плана Б
6.4
Пойду 0
Не пойду 0
Сюзана и Эльвира: без плана Б - Трейлер
Сюзана и Эльвира: без плана Б  Трейлер

В ролях

Мануэла Гонсалес
Susana
Эммануэль Рестрепо
Valentín
Клаудио Катаньо
Gustavo
Хулиан Серати
Chano
Эдгар Витторино
Luis Miguel
Mabel Moreno
Elvira
Emmanuel Esparza
Rodolfo
Luciano D'Alessandro
Manuel
Mya Durán
Macarena
Víctor Tarazona
Mario
Режиссер Мария Гамбоа
Сценарист Ana María Parra, Maria Fernanda Moreno, Marcela Pelaez, Valeria Gómez Reyes
Композитор María Linares
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Колумбия
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 12 июля 2026
Премьера в мире 28 мая 2026
Дата выхода
28 мая 2026 Колумбия
Сборы в мире $138 157
Производство Jaguar Bite, Púlsar Studios
Другие названия
Susana y Elvira: Sin plan B, Susana and Elvira: No Plan B, Susana e Elvira: Sem Plano B, Susana y Elvira, La Película

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Сюзана и Эльвира: без плана Б - Трейлер
Сюзана и Эльвира: без плана Б Трейлер
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Отзывы о фильме

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