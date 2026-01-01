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Как я пролетел над гнездом кукушки

, 2027
Cómo volé sobre el nido del cuco
Испания

В ролях

Алисия Боррачеро
Александра Масангкей
Даниэль Ибаньес
Марина Салас
Марина Салас
Ana
Педро Касабланк
Педро Касабланк
Сония Альмарча
Сония Альмарча
Nora Vázquez
Кармен Руис
Рауль Прието
Пилар Гомес
Carmen Ruiz
Клаудия Росед
Carlos González
Режиссер Salvador Calvo
Сценарист Alejandro Hernández, Sydney Bristow
Композитор Beatriz López-Nogales
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Год выпуска 2027
Производство Atresmedia Cine, Atresmedia, Ayuntamiento de Madrid
Другие названия
Cómo volé sobre el nido del cuco

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