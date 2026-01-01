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Как я пролетел над гнездом кукушки
Как я пролетел над гнездом кукушки
, 2027
Cómo volé sobre el nido del cuco
Испания
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Алисия Боррачеро
Александра Масангкей
Даниэль Ибаньес
Марина Салас
Ana
Педро Касабланк
Сония Альмарча
Nora Vázquez
Кармен Руис
Рауль Прието
Пилар Гомес
Carmen Ruiz
Клаудия Росед
Carlos González
Режиссер
Salvador Calvo
Сценарист
Alejandro Hernández
,
Sydney Bristow
Композитор
Beatriz López-Nogales
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Год выпуска
2027
Производство
Atresmedia Cine, Atresmedia, Ayuntamiento de Madrid
Другие названия
Cómo volé sobre el nido del cuco
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