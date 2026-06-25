Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
7.3
Киноафиша
Фильмы
Kemet: Year One
7.3
Kemet: Year One
, 2026
Kemet
Египет / боевик, приключения, исторический
Трейлеры
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
7.3
Пойду
0
Не пойду
0
Kemet: Year One
Официальный тизер-трейлер
Официальный тизер-трейлер
В ролях
Mo Ismail
Khar
Magdy El Gawly
Yuya
Dida Morgan
Omari
Fady Eman
Chan
Marwan Alazab
Nukur
Ahmed El Tohamy
Goran
Moda Ahmed
Tari
Mostafa Hamdy Mohammed
Tio
Moustafa Youssef
Aref
Ressam Salama
Neith
Ahmed Gamal
Asim
Islam Salaheldin
Режиссер
Mo Ismail
Сценарист
Mo Ismail
Композитор
Marwan Haroun
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Египет
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
25 июня 2026
Дата выхода
25 июня 2026
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$3 609
Производство
BUC Studios, Desert Eagle Films, Desert Eagle Films
Другие названия
Kemet, Kemet: Year One
Еще
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Kemet: Year One
Официальный тизер-трейлер
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
1 слово на этикетке выдает прогорклое подсолнечное масло: вот как купить такое, на котором можно готовить даже детям
Мамочка с детьми просит уступить нижнюю полку в поезде? Отвечаю одной фразой — и семейство уносит ветром
Старые обои не выкидываю уже давно – украшаю дачу с квартирой за 15 минут: запомните раз и навсегда 3 совета времен СССР
Месси опозорился в финале ЧМ-26, но все равно лучший в истории: один фильм Netflix это доказал раз и навсегда
Новую мини-дораму от Netflix смотреть одно удовольствие: уже получила 7.7 на IMDb за «идеальный хронометраж» – всего 8 серий
Раз 10 смотрела «Интерстеллар», но только недавно узнала, что к его созданию приложили руку русские
Тест для тех, кто любит ребусы и кино СССР: угадайте 5 зашифрованных фильмов (даже 3/5 наберут не все)
Чуть не уснула во время финала ЧМ-2026: эти 3 свежих триллера оказались в 100 раз напряжённее — дыхание замирает. Учись, Месси!
Спросил у ИИ, какое фэнтези – лучшее после «Властелина колец»: «Игра престолов» «пролетела», как фанера над Москвой
Как Маша попала к Медведю — уже никто и не помнит: дружба началась с забытой серии, набравшей 215 000 000 просмотров
Включив «Гарри Поттера» от HBO, Хогвартс вы не увидите до самого финала: первые подробности рассекретил оператор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри боевики в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667