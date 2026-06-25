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Постер фильма Kemet: Year One
7.3
Kemet: Year One - Официальный тизер-трейлер
Киноафиша Фильмы Kemet: Year One
7.3

Kemet: Year One

, 2026
Kemet
Египет / боевик, приключения, исторический
Трейлеры
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Постер фильма Kemet: Year One
7.3
Пойду 0
Не пойду 0
Kemet: Year One - Официальный тизер-трейлер
Kemet: Year One  Официальный тизер-трейлер

В ролях

Mo Ismail
Khar
Magdy El Gawly
Yuya
Dida Morgan
Omari
Fady Eman
Chan
Marwan Alazab
Nukur
Ahmed El Tohamy
Goran
Moda Ahmed
Tari
Mostafa Hamdy Mohammed
Tio
Moustafa Youssef
Aref
Ressam Salama
Neith
Ahmed Gamal
Asim
Islam Salaheldin
Режиссер Mo Ismail
Сценарист Mo Ismail
Композитор Marwan Haroun
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Египет
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 25 июня 2026
Дата выхода
25 июня 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $3 609
Производство BUC Studios, Desert Eagle Films, Desert Eagle Films
Другие названия
Kemet, Kemet: Year One

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb

Трейлеры фильма

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Kemet: Year One - Официальный тизер-трейлер
Kemet: Year One Официальный тизер-трейлер
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Отзывы о фильме

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