Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Не один
Не один - Тизер-трейлер
Киноафиша Фильмы Не один

Не один

, 2027
Not Alone
США / анимация
Трейлеры
Пойду 0
Не пойду 0
Постер мультфильма Не один
Пойду 0
Не пойду 0
Не один - Тизер-трейлер
Не один  Тизер-трейлер

В ролях

Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Joe
Бретт Голдстин
Бретт Голдстин
Officer Zandro
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Роб Брайдон
Роб Брайдон
Dunk
Джэми Деметриу
Джэми Деметриу
Shirm
Селена Гомес
Селена Гомес
Fran
Дайан Морган
Welly
Ламорн Моррис
Ламорн Моррис
Режиссер Jonathan del Val, Клэр Доджсон
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Год выпуска 2027
Премьера в мире 18 марта 2027
Дата выхода
25 марта 2027 Бразилия
18 марта 2027 Испания
16 апреля 2027 Канада
16 апреля 2027 США
15 апреля 2027 Сингапур
15 апреля 2027 Чехия
Производство Illumination Entertainment, Universal Pictures
Другие названия
Not Alone, Não Estamos Sozinhos, Не одни, Не Одні, ต่างดาว...ไม่เดี่ยวโดด, Illumination's Not Alone

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Не один - Тизер-трейлер
Не один Тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Не курица и не жирная свинина: россияне массово переходят на это мясо — дешевле, полезнее и готовится за 30 минут
Сливочное, оливковое или подсолнечное? Вот на каком масле жарить яйца - повара поставили жирную точку в этом споре
Старые, гнутые ложки да вилки не выкидываю — приспособил для дачи и рад: 4 простых, но полезных совета
Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря
Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше