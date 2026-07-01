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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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Not Alone
США / анимация
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В ролях
Тимоти Шаламе
Joe
Бретт Голдстин
Officer Zandro
Эллисон Дженни
Роб Брайдон
Dunk
Джэми Деметриу
Shirm
Селена Гомес
Fran
Дайан Морган
Welly
Ламорн Моррис
Режиссер
Jonathan del Val
,
Клэр Доджсон
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
США
Год выпуска
2027
Премьера в мире
18 марта 2027
Дата выхода
25 марта 2027
Бразилия
18 марта 2027
Испания
16 апреля 2027
Канада
16 апреля 2027
США
15 апреля 2027
Сингапур
15 апреля 2027
Чехия
Производство
Illumination Entertainment, Universal Pictures
Другие названия
Not Alone, Não Estamos Sozinhos, Не одни, Не Одні, ต่างดาว...ไม่เดี่ยวโดด, Illumination's Not Alone
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