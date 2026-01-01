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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Royal Ballet & Opera 2026/27: Così fan tutte
Royal Ballet & Opera 2026/27: Così fan tutte
, 2027
Royal Ballet & Opera 2026/27: Così fan tutte
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О фильме
Расписание
Кадры
Постеры
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Детали фильма
Продолжительность
3 часа 30 минут
Год выпуска
2027
Премьера в мире
23 февраля 2027
Дата выхода
23 февраля 2027
Германия
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