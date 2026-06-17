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Д-76

, 2026
Россия / драма
Трейлеры
Постер фильма Д-76
Д-76 - Трейлер
Д-76  Трейлер

О фильме

Одинокий почтовый курьер получает в наследство фотоаппарат умершего отца. Погружаясь в мир пленочной фотографии, герой начинает охотиться за криминальными историями, не подозревая, что за ним самим ведется охота. 

В ролях

Дмитрий Килин
Арина Муравьева
Наталья Губина
Михаил Светашев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2026

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Д-76 - Трейлер
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Наша рецензия

Фотокарточку нежно храню.
Фотокарточку нежно храню. Еще одним визуальным экспериментом в конкурсной программе третьего фестиваля молодого кино «Новое движение» стала лента «Д-76» Алексея Житковского. В этом фильме мучительная тоска по дому одолевает души героя и экстраполируется на зрителя. В своем полнометражном дебюте режиссер попытался передать всю полярность эмоций человека, застывшего во времени от одиночества. Меланхоличный почтальон Витя (Дмитрий Килин) живет в Нижневартовске, отнюдь не маленьком, но все же…

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Новости о фильме

Девять фильмов, девять историй: полный обзор конкурсной программы «Нового движения»
24 июня 2026 14:34 Девять фильмов, девять историй: полный обзор конкурсной программы «Нового движения» С 28 мая по 1 июня в Великом Новгороде в третий раз прошёл фестиваль молодого кино «Новое движение». В конкурсной программе было представлено девять полнометражных фильмов — от дерзких дебютов с нулевым бюджетом до жанровых картин с известными актёрами. Рассказываем о каждом.
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