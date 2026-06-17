Одинокий почтовый курьер получает в наследство фотоаппарат умершего отца. Погружаясь в мир пленочной фотографии, герой начинает охотиться за криминальными историями, не подозревая, что за ним самим ведется охота.
Фотокарточку нежно храню.
Еще одним визуальным экспериментом в конкурсной программе третьего фестиваля молодого кино «Новое движение» стала лента «Д-76» Алексея Житковского. В этом фильме мучительная тоска по дому одолевает души героя и экстраполируется на зрителя. В своем полнометражном дебюте режиссер попытался передать всю полярность эмоций человека, застывшего во времени от одиночества.
Меланхоличный почтальон Витя (Дмитрий Килин) живет в Нижневартовске, отнюдь не маленьком, но все же…
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