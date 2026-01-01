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Постер фильма Белый брак
5.9
Киноафиша Фильмы Белый брак
5.9

Белый брак

, 1992
Biale malzenstwo
Польша / драма / 18+
Постер фильма Белый брак
5.9

О фильме

Бианка и Паулина — две девушки-подростка, смотрящие видео о сексуальности людей и животных. Отец Бианки удивляет их, и они переключают канал. Внезапно они оказываются в одном доме в 1920-х годах. Девушки полностью погружены в проблемы, связанные с половым созреванием и взрослением. Атмосфера дома пронизана эротизмом. Бианка — чувствительная, поэтичная девушка, потрясенная ролью, которую ей предписала традиция, и напуганная предстоящим браком. Паулина — экстраверт, хорошо приспособленная к любой ситуации, принимающая любовные ухаживания.

В ролях

Jolanta Fraszynska
Bianka
Бартош Опанья
Beniamin
Тереза Будзыш-Кшижановска
Mother
Ян Энглерт
Wincenty
Магдалена Завадска
Aunt Aniela
Хенрик Биста
Grandpa
Эва Зентек
Cook
Богдана Майда
Jacek Wójcicki
Andrzej Mastalerz
Krystyna Wachelko-Zaleska
Dariusz Sikorski
Режиссер Магдалена Лазаркевич
Сценарист Тадеуш Ружевич, Магдалена Лазаркевич, Jan Rózewicz
Композитор Ян Качмарек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в мире 26 марта 1993
Дата выхода
26 марта 1993 Польша
1 октября 1993 США
Производство Syrena Entertainment Group, Telewizja Polska (TVP), Zespol Filmowy "Perspektywa"
Другие названия
Biale malzenstwo, Białe małżeństwo, Fehér házasság, White Marriage

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb

Отзывы о фильме

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