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Бианка и Паулина — две девушки-подростка, смотрящие видео о сексуальности людей и животных. Отец Бианки удивляет их, и они переключают канал. Внезапно они оказываются в одном доме в 1920-х годах. Девушки полностью погружены в проблемы, связанные с половым созреванием и взрослением. Атмосфера дома пронизана эротизмом. Бианка — чувствительная, поэтичная девушка, потрясенная ролью, которую ей предписала традиция, и напуганная предстоящим браком. Паулина — экстраверт, хорошо приспособленная к любой ситуации, принимающая любовные ухаживания.
|26 марта 1993
|Польша
|1 октября 1993
|США