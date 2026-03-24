Проклятие Сальмокджи, 2026
О фильме
Компания друзей отправляется к заброшенному водохранилищу Сальмокджи, чтобы раскрыть тайну периодически появляющейся там странной фигуры. На месте они сталкиваются с аномалиями: навигаторы выходят из строя, пространство искажается, а случайный незнакомец ведет себя пугающе странно. Поездка превращается в испытание на выживание, когда из темных глубин водоема пробуждаются паранормальные существа, затягивающие друзей в смертельную ловушку.
В ролях
Детали фильма
|4 ноября 2026
|Россия
|World Pictures
|18+
|23 апреля 2026
|Австралия
|1 мая 2026
|Индонезия
|12 ноября 2026
|Казахстан
|18+
|28 мая 2026
|Камбоджа
|17 апреля 2026
|Канада
|14A
|22 октября 2026
|Кыргызстан
|18+
|21 мая 2026
|Малайзия
|17 апреля 2026
|Монголия
|23 апреля 2026
|Новая Зеландия
|7 мая 2026
|Сингапур
|NC16
|30 апреля 2026
|Таиланд
|24 апреля 2026
|Тайвань
|6+
|8 апреля 2026
|Южная Корея
|15
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Частые вопросы о фильме «Проклятие Сальмокджи»
Когда премьера фильма «Проклятие Сальмокджи»?
Мировая премьера фильма «Проклятие Сальмокджи» — 24 марта 2026.
Какой рейтинг у фильма «Проклятие Сальмокджи»?
Рейтинг фильма «Проклятие Сальмокджи» на Киноафише — 6,0 из 10 (11 голосов), на IMDb — 5,6 из 10.
Сколько длится фильм «Проклятие Сальмокджи»?
Продолжительность фильма «Проклятие Сальмокджи» — 1 час 35 минут.
Кто режиссёр фильма «Проклятие Сальмокджи»?
Режиссёры фильма «Проклятие Сальмокджи» — 이상민 и Lee Sang-min.
Сколько собрал фильм «Проклятие Сальмокджи»?
Сборы фильма «Проклятие Сальмокджи» в мире — $22 032 184.