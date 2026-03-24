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Постер фильма Проклятие Сальмокджи
6.0
Проклятие Сальмокджи - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Проклятие Сальмокджи
6.0

Проклятие Сальмокджи

, 2026
Salmokji: Whispering Water
Южная Корея / ужасы, триллер / 18+
Билеты Трейлеры
Пойду 5
Не пойду 2
Билеты
Постер фильма Проклятие Сальмокджи
6.0
Билеты
Пойду 5
Не пойду 2
Проклятие Сальмокджи - Дублированный трейлер
Проклятие Сальмокджи  Дублированный трейлер

О фильме

Компания друзей отправляется к заброшенному водохранилищу Сальмокджи, чтобы раскрыть тайну периодически появляющейся там странной фигуры. На месте они сталкиваются с аномалиями: навигаторы выходят из строя, пространство искажается, а случайный незнакомец ведет себя пугающе странно. Поездка превращается в испытание на выживание, когда из темных глубин водоема пробуждаются паранормальные существа, затягивающие друзей в смертельную ловушку.

В ролях

Ким Хе-юн
Ким Хе-юн
Su In
Ким Джун-хан
Gyo Sik
О Дон-мин
Gyeong Jun
Kim Young Sung
Gyeong Tae
Ли Джон-вон
Gi Tae
Yoon Jae-chan
Seong Bin
Jang Da-ah
Se Jeong
Ли Сон-ук
Jong Hwan
Choi Hee-do
Police Officer
Nam Min-Woo
Early camping couple male
Режиссер 이상민, Lee Sang-min, Lee Sang-min
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 24 марта 2026
Дата выхода
4 ноября 2026 Россия World Pictures 18+
23 апреля 2026 Австралия
1 мая 2026 Индонезия
12 ноября 2026 Казахстан 18+
28 мая 2026 Камбоджа
17 апреля 2026 Канада 14A
22 октября 2026 Кыргызстан 18+
21 мая 2026 Малайзия
17 апреля 2026 Монголия
23 апреля 2026 Новая Зеландия
7 мая 2026 Сингапур NC16
30 апреля 2026 Таиланд
24 апреля 2026 Тайвань 6+
8 апреля 2026 Южная Корея 15
Сборы в мире $22 032 184
Производство The Lamp
Другие названия
Salmokji, Salmokji: Whispering Water, Ma Da Hàn Quốc: Hồ Nuốt Người, Salmokji: Aguas Susurrantes, Salmokji: Szept wody, Проклятье Сальмокджи, 살목지, 殺木池：鬼水禁地, 杀木池, Salmokchi, ซัลมกจี สตรีทวิว สยองต้องสาป

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 2 ноября 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Проклятие Сальмокджи - Дублированный трейлер
Проклятие Сальмокджи Дублированный трейлер
Проклятие Сальмокджи - Трейлер
Проклятие Сальмокджи Трейлер
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Отзывы о фильме

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Частые вопросы о фильме «Проклятие Сальмокджи»

Когда премьера фильма «Проклятие Сальмокджи»?

Мировая премьера фильма «Проклятие Сальмокджи» — 24 марта 2026.

Какой рейтинг у фильма «Проклятие Сальмокджи»?

Рейтинг фильма «Проклятие Сальмокджи» на Киноафише — 6,0 из 10 (11 голосов), на IMDb — 5,6 из 10.

Сколько длится фильм «Проклятие Сальмокджи»?

Продолжительность фильма «Проклятие Сальмокджи» — 1 час 35 минут.

Кто режиссёр фильма «Проклятие Сальмокджи»?

Режиссёры фильма «Проклятие Сальмокджи» — 이상민 и Lee Sang-min.

Сколько собрал фильм «Проклятие Сальмокджи»?

Сборы фильма «Проклятие Сальмокджи» в мире — $22 032 184.

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Полное расписание и билеты

«Проклятие Сальмокджи» в кинотеатрах

ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
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