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, 2024
Il mio posto è qui
Франция, Италия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Моё место здесь
6.8
Моё место здесь - Официальный трейлер
Моё место здесь  Официальный трейлер

О фильме

Марта, мать-одиночка, обрученная со старым фермером после Второй мировой войны, заводит неожиданную дружбу с Лоренцо, открытым геем-«организатором свадеб» в деревне. На консервативном фоне сельской местности Южной Италии Лоренцо знакомит ее с тайным сообществом геев, что становится отправной точкой для Марты в ее стремлении бросить вызов общественным предрассудкам. В первый год предоставления женщинам избирательного права в Италии Марта осваивает свою меняющуюся роль женщины, преодолевая барьеры и находя свое место в меняющемся мире.

В ролях

Людовика Мартино
Marta
Марко Леонарди
Марко Леонарди
Lorenzo
Джорджиа Арена
Джорджиа Арена
Анна Мария Де Люка
Анна Мария Де Люка
Dora Gallo
Francesco Aiello
Biancamaria D'Amato
Marta's mother Mariella
Francesco Biscione
Marta's father Saverio
Adele Bilotta
Rosa
Francesco Aricò
Michele Gallo
Edoardo Maria Malerba
Michelangelo - 5 years
Michele Brando Larosa
Michelangelo - 2 years
Antonino Sgrò
Gino
Режиссер Кристиано Бортоне, Даниэла Порто
Сценарист Кристиано Бортоне, Даниэла Порто
Композитор Santi Pulvirenti
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 30 мая 2026
Премьера в мире 25 апреля 2024
Дата выхода
15 мая 2025 Германия 16
25 апреля 2024 Италия
Сборы в мире $57 655
Производство Orisa Produzioni, Goldkind Filmproduktion, Apulia Film Commission
Другие названия
Il mio posto è qui, Ma place est ici, Mein Platz ist hier - Il mio posto è qui, Moje miejsce jest tutaj, My Place Is Here

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 12 апреля 2026

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Отзывы о фильме

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