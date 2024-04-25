Марта, мать-одиночка, обрученная со старым фермером после Второй мировой войны, заводит неожиданную дружбу с Лоренцо, открытым геем-«организатором свадеб» в деревне. На консервативном фоне сельской местности Южной Италии Лоренцо знакомит ее с тайным сообществом геев, что становится отправной точкой для Марты в ее стремлении бросить вызов общественным предрассудкам. В первый год предоставления женщинам избирательного права в Италии Марта осваивает свою меняющуюся роль женщины, преодолевая барьеры и находя свое место в меняющемся мире.
|15 мая 2025
|Германия
|16
|25 апреля 2024
|Италия