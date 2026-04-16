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Киноафиша Фильмы Золушка

Золушка

, 2028
Россия / семейный
Режиссер Соня Карпунина, Клим Шипенко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2028
Производство Кинокомпания Темп, Yellow, Black & White
Другие названия
Zolushka, Золушка

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 16 апреля 2026

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