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Золушка
Золушка
, 2028
Россия / семейный
О фильме
Расписание
Персоны
Режиссер
Соня Карпунина
,
Клим Шипенко
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Год выпуска
2028
Производство
Кинокомпания Темп, Yellow, Black & White
Другие названия
Zolushka, Золушка
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 16 апреля 2026
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