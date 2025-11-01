В ролях
Мария Каллимани
Daphne's Mother
Frosini Koutsouti
Daphne's Grandmother
Antonis Kotzias
Ikaria Sensei
Αντώνης Κοτζιάς
Ikaria Sensei
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Γιώργος Γεωργόπουλος
Сценарист
Γιώργος Γεωργόπουλος
Композитор
Stavros Mitropoulos, Marilena Orfanou
Детали фильма
Страна
Греция
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
18 апреля 2026
Премьера в мире
1 ноября 2025
Бюджет
€1 131 000
Производство
Chaotic Good Productions, Faliro House Productions, Blonde Audiovisual Productions
Другие названия
Poly koritsistiko onoma to Patty, Patty Is Such a Girly Name, Cena zwycięstwa, Koks mergaitiškas vardas, Nii plikalik nimi, Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ