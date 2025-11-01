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Постер фильма Patty Is Such a Girly Name
7.3
Киноафиша Фильмы Patty Is Such a Girly Name
7.3

Patty Is Such a Girly Name

, 2025
Poly koritsistiko onoma to Patty
Греция / драма, мелодрама, спорт / 18+
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Постер фильма Patty Is Such a Girly Name
7.3
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Не пойду 0

В ролях

Mort Klonaraki
Daphni
Вангелис Мурикис
Yuri
Filippa Kaye
Zoe
Μελίνα Κοτσέλου
Stella
Тасос Нусиас
Dmitri
Мария Каллимани
Daphne's Mother
Frosini Koutsouti
Daphne's Grandmother
Йула Будали
Ioulia
Antonis Kotzias
Ikaria Sensei
Янис Экономиду
Cook
Leonidas Mikropoulos
Αντώνης Κοτζιάς
Ikaria Sensei
Режиссер Γιώργος Γεωργόπουλος
Сценарист Γιώργος Γεωργόπουλος
Композитор Stavros Mitropoulos, Marilena Orfanou
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Греция
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 18 апреля 2026
Премьера в мире 1 ноября 2025
Дата выхода
26 февраля 2026 Греция
Бюджет €1 131 000
Производство Chaotic Good Productions, Faliro House Productions, Blonde Audiovisual Productions
Другие названия
Poly koritsistiko onoma to Patty, Patty Is Such a Girly Name, Cena zwycięstwa, Koks mergaitiškas vardas, Nii plikalik nimi, Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 23 июля 2026

Отзывы о фильме

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