Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Запретный плод» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы В путь
6.6

В путь

, 2025
On ira
Франция, Бельгия / комедия, драма / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Элен Венсан
Пьер Лоттен
Дэвид Айала
Juliette Gasquet
Эния Бару
Gabin Visona
Режиссер Эния Бару
Сценарист Эния Бару, Martin Darondeau, Philippe Barrière
Композитор Dom La Nena
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 9 ноября 2025
Премьера в мире 17 января 2025
Дата выхода
1 января 2026 Германия 12
23 октября 2025 Израиль All
18 июля 2025 Испания 12
20 ноября 2025 Италия
3 июля 2025 Нидерланды 9
12 марта 2025 Франция
Сборы в мире $3 913 420
Производство Bonne Pioche, Carnaval Productions, Zinc
Другие названия
On ira, Bon voyage, Marie, Bis hierher und noch weiter, Bon Voyage, Bon Voyage - Bis hierher und noch weiter, Buon Viaggio Marie, Jó utat, Marie, В путь

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше