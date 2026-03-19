Талғат и Катя - пожилая супружеская пара, которая живёт скромно, если не сказать бедно. Их единственный сын, мигрант, работает в Корее, старшая дочь Қымбат - принципиальный и честный полицейский, настолько честный, что и на взятку посмотреть боится. В семье всё держится на взаимопомощи, чае из одного пакетика на троих и мечте о собственной квартире. Когда дети с огромным трудом собирают деньги на первый взнос за жильё, они доверяют их отцу. Талғат, человек не особо продвинутый в банковских делах, кладёт всю сумму на свою карту. И тут появляется он - Сико, обаятельный паренёк, который «знает, как обналичить без комиссии». Всё, что нужно - просто перекинуть деньги на счёт. Талғат верит, и буквально в тот же день его разводят мошенники - звонок, смс, «скажите код» - и вот деньги улетают в неизвестном направлении.