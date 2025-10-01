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Sacré Coeur: Its Reign Has No End
6.3
Sacré Coeur: Its Reign Has No End
, 2025
Sacré Coeur: Son règne n'a pas de fin
Франция / документальный / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.3
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В ролях
Abbé Louis Bardon
Lucas Bourgery
Soldat
Julie Budria
Soeur Marie-Margurite
Marcel Charlon
Грегори Дютуа
Жюльен Эме Мартен
Soldat
Solenne Midena
Soeur
Caroline Beghain
Marie Madeleine
Maximilien Ambroselli
Self
Olivier Barnay
Self
Clémentine Beauvais
Self
Alicia Beauvisage
Self
Режиссер
Sabrina Gunnell
Сценарист
Sabrina Gunnell
,
Steven Gunnell
Композитор
Thierry Malet
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
20 мая 2026
Премьера в мире
1 октября 2025
Дата выхода
6 августа 2026
Бразилия
11 сентября 2026
Испания
20 февраля 2026
Польша
1 октября 2025
Франция
Сборы в мире
$1 384 696
Производство
Krea Film-Makers, Canal+, Ciné+OCS
Другие названия
Sacré Coeur: Son règne n'a pas de fin, Sacred Heart: His Reign Has No End, Najświętsze Serce, Sacré Cœur, Sacré Coeur: A Szent Szív csodálatos hatalma, Sacré Coeur: Its Reign Has No End, Sacro cuore, Sagrado corazón
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Рейтинг фильма
6.3
Оцените
10
голосов
5.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 21 февраля 2026
Отзывы о фильме
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