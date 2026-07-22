Лондонская история по мотивам исторического романа Марка Твена – со средневековой музыкой и стихами Андрея Усачёва Спектакль, поставленный по мотивам самого известного исторического романа Марка Твена, открыл новую страницу в творчестве Терезы Дуровой и её команды – обращение к традициям национальных музыкальных культур. В «Принце и нищем» звучит средневековая английская и немецкая музыка, исполняемая оркестром на старинных инструментах (арфа-доппиа, смычковая псалтирь, колёсная лира, крумхорн, раушпфайф, бузуки, бойран, ландскнехтский барабан и др.), некоторые из которых являются музейными экспонатами. Серый и туманный Лондон странен, и случиться в нём может всякое. Нищий мальчишка, случайно попавший в королевский дворец, может оказаться на троне. Конечно, если он очень похож на наследного принца. Казалось бы, простая забава – поменяться местами с принцем – на деле оборачивается непредсказуемыми последствиями.