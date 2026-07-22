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Постер фильма Театр в кино: Принц и нищий
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Театр в кино: Принц и нищий

, 2026
Россия / спектакль / 12+
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Постер фильма Театр в кино: Принц и нищий
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О фильме

Лондонская история по мотивам исторического романа Марка Твена – со средневековой музыкой и стихами Андрея Усачёва Спектакль, поставленный по мотивам самого известного исторического романа Марка Твена, открыл новую страницу в творчестве Терезы Дуровой и её команды – обращение к традициям национальных музыкальных культур. В «Принце и нищем» звучит средневековая английская и немецкая музыка, исполняемая оркестром на старинных инструментах (арфа-доппиа, смычковая псалтирь, колёсная лира, крумхорн, раушпфайф, бузуки, бойран, ландскнехтский барабан и др.), некоторые из которых являются музейными экспонатами. Серый и туманный Лондон странен, и случиться в нём может всякое. Нищий мальчишка, случайно попавший в королевский дворец, может оказаться на троне. Конечно, если он очень похож на наследного принца. Казалось бы, простая забава – поменяться местами с принцем – на деле оборачивается непредсказуемыми последствиями.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2026

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 22 июля 2026

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Москино Эльбрус
17:00 от 700 ₽
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«Театр в кино: Принц и нищий» в кинотеатрах

вс 26 вс 30
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