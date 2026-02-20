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9.1
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Bambukat 2
9.1
Bambukat 2
, 2026
Bambukat 2
Индия / драма
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
9.1
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Karamjit Anmol
Raghavv Bbhanot
Darbaan
Сими Чахал
Бинну Дхиллон
Гурприт Гугги
Амми Вирк
Varun Narang
Maharaja Pramod Thakur
Gurvinder Singh
Bhangra Artist
Kamalpreet Singh
Bhangra Artist
Surjit Singh
Bhangra Artist
Princepal Singh
Bhangra Artist
Ravneet Singh
Bhangra Artist
Режиссер
Панкадж Батра
Сценарист
Jass Grewal
,
Singh Gurdeep
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 53 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
20 февраля 2026
Дата выхода
20 февраля 2026
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$341 149
Производство
Rhythm Boyz
Другие названия
Bambukat 2
Еще
Рейтинг фильма
9.1
Оцените
15
голосов
8.1
IMDb
Обновлено 17 февраля 2026
Отзывы о фильме
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