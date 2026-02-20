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Постер фильма Bambukat 2
9.1
Киноафиша Фильмы Bambukat 2
9.1

Bambukat 2

, 2026
Bambukat 2
Индия / драма
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Постер фильма Bambukat 2
9.1
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Karamjit Anmol
Raghavv Bbhanot
Darbaan
Сими Чахал
Бинну Дхиллон
Гурприт Гугги
Амми Вирк
Varun Narang
Maharaja Pramod Thakur
Gurvinder Singh
Bhangra Artist
Kamalpreet Singh
Bhangra Artist
Surjit Singh
Bhangra Artist
Princepal Singh
Bhangra Artist
Ravneet Singh
Bhangra Artist
Режиссер Панкадж Батра
Сценарист Jass Grewal, Singh Gurdeep
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 53 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 20 февраля 2026
Дата выхода
20 февраля 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $341 149
Производство Rhythm Boyz
Другие названия
Bambukat 2

Рейтинг фильма

9.1
Оцените 15 голосов
8.1 IMDb
Обновлено 17 февраля 2026

Отзывы о фильме

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