Ulan Alive 27 января 2026, 21:12
Этот фильм — мощное кинопроизведение, которое заслуживает внимания каждого.Кино на международном уровне. Актёрская игра впечатляет, а юная актриса… Читать дальше…
После гибели жены Болот воспитывает дочь Кыял, когда-то победившую рак. Но болезнь возвращается, и времени почти не остаётся. Узнав о её тайном дневнике желаний, Болот решает забрать Кыял из больницы и исполнить каждую её мечту. В путешествие с ними отправляется лучший друг Кыял — Жоки, взрослый парень с расстройством аутистического спектра, который по-своему помогает им пережить боль и заново увидеть ценность каждого дня.
|15 января 2026
|Кыргызстан
|12+