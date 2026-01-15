После гибели жены Болот воспитывает дочь Кыял, когда-то победившую рак. Но болезнь возвращается, и времени почти не остаётся. Узнав о её тайном дневнике желаний, Болот решает забрать Кыял из больницы и исполнить каждую её мечту. В путешествие с ними отправляется лучший друг Кыял — Жоки, взрослый парень с расстройством аутистического спектра, который по-своему помогает им пережить боль и заново увидеть ценность каждого дня.