Кыял

Кыял 18+
О фильме

После гибели жены Болот воспитывает дочь Кыял, когда-то победившую рак. Но болезнь возвращается, и времени почти не остаётся. Узнав о её тайном дневнике желаний, Болот решает забрать Кыял из больницы и исполнить каждую её мечту. В путешествие с ними отправляется лучший друг Кыял — Жоки, взрослый парень с расстройством аутистического спектра, который по-своему помогает им пережить боль и заново увидеть ценность каждого дня.

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 15 января 2026
Дата выхода
15 января 2026 Кыргызстан 12+
Производство MBPro Studio
Другие названия
Kyyal, Qiyal, Кыял
Режиссер
Бакыт Осмонканов
В ролях
Омурбек Израилов
Жениш Майрамбек уулу
Айлин Таалайбекова
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 4 голоса
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Отзывы о фильме

Ulan Alive 27 января 2026, 21:12
Этот фильм — мощное кинопроизведение, которое заслуживает внимания каждого.Кино на международном уровне. Актёрская игра впечатляет, а юная актриса… Читать дальше…
