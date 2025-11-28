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Секреты Виктории
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Секреты Виктории
, 2024
Le système Victoria
Франция / драма / 18+
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О фильме
Расписание
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Места съёмок
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В ролях
Дамиен Боннар
David Kolski
Жанна Балибар
Victoria Winter
Седрик Аппиетто
Dominique
Антония Буреси
Gabrielle
Sharif Andoura
Jean-François
Оссини Эмбарек
L'avocat des Koweitiens
Мохамед Брикат
Исмаэль Си Саване
Наама Прейс
Селин Саллетт
Serge Postigo
Garrel
Luu-Ly Réveille
Julia Kolski
Режиссер
Сильвен Деклу
Сценарист
Сильвен Деклу
,
Éric Reinhardt
,
Laurette Polmanss
,
Laurent Bazin
Композитор
Флоренция Ди Концилио
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2024
Где посмотреть фильм
ОККО
, ИВИ
Сборы в мире
$145 900
Производство
Cinefrance Studios, Madison Films, Panache Productions
Другие названия
Le système Victoria, The Victoria System, El sistema Victoria, System Wiktorii, Victoria Sistemi
Еще
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.7
IMDb
Обновлено 28 ноября 2025
Отзывы о фильме
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