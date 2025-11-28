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5.8

Секреты Виктории

, 2024
Le système Victoria
Франция / драма / 18+
5.8

В ролях

Дамиен Боннар
Дамиен Боннар
David Kolski
Жанна Балибар
Жанна Балибар
Victoria Winter
Седрик Аппиетто
Седрик Аппиетто
Dominique
Антония Буреси
Антония Буреси
Gabrielle
Sharif Andoura
Jean-François
Оссини Эмбарек
Оссини Эмбарек
L'avocat des Koweitiens
Мохамед Брикат
Мохамед Брикат
Исмаэль Си Саване
Наама Прейс
Селин Саллетт
Селин Саллетт
Serge Postigo
Garrel
Luu-Ly Réveille
Julia Kolski
Режиссер Сильвен Деклу
Сценарист Сильвен Деклу, Éric Reinhardt, Laurette Polmanss, Laurent Bazin
Композитор Флоренция Ди Концилио
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2024

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Сборы в мире $145 900
Производство Cinefrance Studios, Madison Films, Panache Productions
Другие названия
Le système Victoria, The Victoria System, El sistema Victoria, System Wiktorii, Victoria Sistemi

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 28 ноября 2025

Отзывы о фильме

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