Сивка-бурка

6+
О фильме

12-летнего геймера Тёму привозят на каникулы в глухую деревню Цаплино подальше от интернета. Однако вопреки ожиданиям жизнь в деревне бурлит вокруг старинной конюшни бояр Салтыковых, где местные ребята готовятся к соревнованиям по конному спорту. 12-летнему Филе с его верным другом Орликом очень нужна победа в этих соревнованиях, однако над конюшней нависает страшная угроза – ее хотят снести. Мальчишки принимают вызов. Поиски клада, загадочная старуха-призрак, пожар на конюшне, опасные пещеры и победа на соревнованиях - это лето станет началом крепкой дружбы наших героев.

Страна Россия
Год выпуска 2026
Режиссер
Владимир Штерянов
Гуля Ефанова-Мингазова 30 декабря 2025, 19:18
Представьте себе фильм, который рассказывает об увлекательной истории, наполнен захватывающими приключениями и глубоко трогает сердце, рассказывая о… Читать дальше…
Igor Efanov 30 декабря 2025, 21:05
Огонь
