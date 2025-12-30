12-летнего геймера Тёму привозят на каникулы в глухую деревню Цаплино подальше от интернета. Однако вопреки ожиданиям жизнь в деревне бурлит вокруг старинной конюшни бояр Салтыковых, где местные ребята готовятся к соревнованиям по конному спорту. 12-летнему Филе с его верным другом Орликом очень нужна победа в этих соревнованиях, однако над конюшней нависает страшная угроза – ее хотят снести. Мальчишки принимают вызов. Поиски клада, загадочная старуха-призрак, пожар на конюшне, опасные пещеры и победа на соревнованиях - это лето станет началом крепкой дружбы наших героев.