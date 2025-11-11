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Постер фильма Мистер Козёл
Киноафиша Фильмы Мистер Козёл

Мистер Козёл

, 2024
Mr. Kozyol
Россия / комедия / 18+
Постер фильма Мистер Козёл

О фильме

Мистер Козёл и его друг Тимур подрабатывают фрилансом, а все заработанное тратят на развлечения. Однажды Мистер Козёл узнает, что один бизнесмен хочет вырубить деревья по соседству и построить вместо них дом. Засняв все на телефон, он шантажирует бизнесмена и получает крупную сумму денег. Однако, оказывается, что девушка Тимура все это время пыталась спасти деревья от вырубки. Теперь Тимур и Мистер Козёл должны противостоять бизнесмену.

В ролях

Мумин Ибрахимов
Сабина Ибрагимова
Толиб Муминов
Саида Раметова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2024

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 11 ноября 2025

Отзывы о фильме

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